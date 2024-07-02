Байден раскритиковал решение Верховного суда о частичном иммунитете Трампа

Верховный суд США постановил, что бывший президент Дональд Трамп обладает частичным иммунитетом. Действующий глава государства Джо Байден заявил, что это создает прецедент и подрывает верховенство закона.
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