Требование Британии к Ирану: уймите хуситов

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс после ударов Вашингтона и Лондона по шиитскому движению «Ансар Аллах», поддерживаемому Ираном, заявил, что Тегеран должен заставить хуситов остановиться, потому что у мира заканчивается терпение.