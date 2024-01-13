Требование Британии к Ирану: уймите хуситов

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс после ударов Вашингтона и Лондона по шиитскому движению «Ансар Аллах», поддерживаемому Ираном, заявил, что Тегеран должен заставить хуситов остановиться, потому что у мира заканчивается терпение.
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