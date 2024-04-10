В РФС хотят привезти Роналдиньо, Ривалдо и Каку на матч легенд России и Бразилии

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин поделился мнением относительно возможности проведения матча между легендами России и Бразилии.
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