Юрий Подоляка: последняя сводка с фронта от 10.02.2025, ВС РФ освободили Успеновку и развивают наступление

Скриншот видео / Министерство обороны РФ На фронте продолжаются ожесточённые бои. Российские войска продвигаются на нескольких направлениях, в то время как украинские силы оказывают упорное сопротивление.
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