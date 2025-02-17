Страна и люди
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Страна и люди

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Банки, жильё, ипотека, процент: отставить произвол!

Банки, жильё, ипотека, процент: отставить произвол!

Как думаете, товарищи, жильё это социально значимый фактор в жизни семьи? Наверное. Нет, я не считаю, что цены на жильё надо регулировать, как регулируются цены на отдельные виды социально значимых товаров первой необходимости (см.

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