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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Грызня элит вошла в решающую стадию. Путину предстоит принять историческое решение. Хазин рассказал что происходит сегодня во власти

Грызня элит вошла в решающую стадию. Путину предстоит принять историческое решение. Хазин рассказал что происходит сегодня во власти

Интересная жизнь с Vera Star После того как 7 мая пройдет инаугурация вновь избранного президента Российской Федерации Владимира Путина, правительство, как ему и положено, отправится в отставку.

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Комментарии
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Александр Платов
Абсолютно все! Но Путин на это не пойдёт - он лишь как всегда - пересажает всю эту шушеру в разные кресла. Ничего кардинального не произойдёт.
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10 мин.
Александр Платов
Тебе, долбоёбу, и в голову не может прийти то, что любые твои высеры (пусть даже шибко обоснованные) могут иметь обратную сторону - как аверс и реверс. Но ты, тупица одноклеточная, до этого вряд ли способен додуматься, потому как думать - это не твоё. Ты даже значения этого слова не знаешь, засранец.
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4 мин.
МГ
Миша Граник
Любимову убирать однозначно. А еще Кравцова и Куренкова.
Ответить
49 сек.

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