Грызня элит вошла в решающую стадию. Путину предстоит принять историческое решение. Хазин рассказал что происходит сегодня во власти

Абсолютно все! Но Путин на это не пойдёт - он лишь как всегда - пересажает всю эту шушеру в разные кресла. Ничего кардинального не произойдёт.

Александр Платов

Тебе, долбоёбу, и в голову не может прийти то, что любые твои высеры (пусть даже шибко обоснованные) могут иметь обратную сторону - как аверс и реверс. Но ты, тупица одноклеточная, до этого вряд ли способен додуматься, потому как думать - это не твоё. Ты даже значения этого слова не знаешь, засранец.