Грызня элит вошла в решающую стадию. Путину предстоит принять историческое решение. Хазин рассказал что происходит сегодня во власти

Интересная жизнь с Vera Star После того как 7 мая пройдет инаугурация вновь избранного президента Российской Федерации Владимира Путина, правительство, как ему и положено, отправится в отставку.
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