Мировое обозрение

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NVIDIA заявила, что российский рынок давал ей всего 2 % выручки

NVIDIA заявила, что российский рынок давал ей всего 2 % выручки

Последовательное снижение выручки, которое ожидается руководством NVIDIA в текущем квартале, вызвало падение курса акций самой компании почти на 7 %, но одновременно выступило катализатором снижения курса акций конкурирующей AMD на пару процентов.

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