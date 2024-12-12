22- летняя Алина Загитова призналась, что она стареет (видео)

22-летняя фигуристка Алина Загитова поделилась с поклонниками свежими новостями из своей жизни. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию, признанная одной из самых привлекательных спортсменок, решила пофлиртовать с аудиторией, загрузив новое видео.