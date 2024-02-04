Ральф Шумахер: У Мика хорошие шансы заменить Хэмилтона в Mercedes

Ральф Шумахер: У Мика хорошие шансы заменить Хэмилтона в MercedesLAT Images / MercedesБывший пилот Формулы 1, ныне аналитик Ральф Шумахер надеется, что Mercedes пригласит его племянника Мика на место Льюиса Хэмилтона в 2025 году.