Бывший глава ЦБ допустил повышение ключевой ставки до 22%

Экс-руководитель Банка России Сергей Дубинин в интервью изданию "Газета.Ru" заявил, что Центральный банк на заседании 20 декабря может увеличить ключевую ставку на один процентный пункт, подняв ее до 22%, сообщает корреспондент The Moscow Post.