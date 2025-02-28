«Расинг Авельянеда» впервые выиграл Суперкубок Южной Америки, дважды победив «Ботафого»

«Расинг Авельянеда» обыграл в гостях «Ботафого» (2:0) в ответном матче за Суперкубок Южной Америки. Аргентинский клуб впервые стал обладателем этого трофея, в первом матче «Расинг» тоже победил со счетом 2:0.