«Расинг Авельянеда» впервые выиграл Суперкубок Южной Америки, дважды победив «Ботафого»

«Расинг Авельянеда» обыграл в гостях «Ботафого» (2:0) в ответном матче за Суперкубок Южной Америки. Аргентинский клуб впервые стал обладателем этого трофея, в первом матче «Расинг» тоже победил со счетом 2:0.
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