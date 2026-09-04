Для гиперзвука и космоса: в США испытывают 3D-печатные «тающие» радиаторы

На основе материала с фазовым переходом Инженеры Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins APL) разрабатывают систему охлаждения SPEAR, которая работает не так, как традиционные радиаторы.
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