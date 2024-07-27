WP: силы ВСУ истощены, на передовой царит серьезный хаос

Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS Силы ВСУ практически истощены из-за нехватки солдат, складывающейся ситуации на фронте и тяжелых климатических условий, сообщает The Washington Post, ссылаясь на слова самих украинских бойцов.
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