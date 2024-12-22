Районный совет Яловен провел Гала-представление спортивных достижений 2024 года

Районный совет Яловен организовал 19 декабря текущего года "Гала-представление спортивных достижений", выпуск 2024 года, в рамках которого председатель района Наталья Еремия наградила почетными дипломами лучших спортсменов из населенных пунктов района вместе с их тренерами в знак высокой оценки плодотворной деятельности и выдающихся результатов.
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