Районный совет Яловен провел Гала-представление спортивных достижений 2024 года

Районный совет Яловен организовал 19 декабря текущего года "Гала-представление спортивных достижений", выпуск 2024 года, в рамках которого председатель района Наталья Еремия наградила почетными дипломами лучших спортсменов из населенных пунктов района вместе с их тренерами в знак высокой оценки плодотворной деятельности и выдающихся результатов.