Совфед одобрил трехлетний срок на освоение участков дачникам

Речь идет об освоении земли в населенных пунктах, садоводческих и огороднических товариществах. Правительство должно установить признаки неиспользования таких участков Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу, 2 августа, одобрил закон, который наделяет правительство правом устанавливать признаки неиспользования земельных участков, а также обязывает собственников осваивать землю в течение трех лет.