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Совфед одобрил трехлетний срок на освоение участков дачникам

Совфед одобрил трехлетний срок на освоение участков дачникам

Речь идет об освоении земли в населенных пунктах, садоводческих и огороднических товариществах. Правительство должно установить признаки неиспользования таких участков Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу, 2 августа, одобрил закон, который наделяет правительство правом устанавливать признаки неиспользования земельных участков, а также обязывает собственников осваивать землю в течение трех лет.

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