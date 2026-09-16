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8000 циклов и 587 А•ч по цене $65 за кВт•ч: CATL начала продавать гигантские LFP-ячейки онлайн

8000 циклов и 587 А•ч по цене $65 за кВт•ч: CATL начала продавать гигантские LFP-ячейки онлайн

Одна ячейка вмещает 1,88 кВт•ч энергии, а минимальный заказ из 324 штук обойдётся почти в $40 000 CATL открыла прямые продажи своих крупнейших LFP-ячеек ёмкостью 587 А•ч через собственную онлайн-площадку CATL Mall.

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