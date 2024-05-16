Дальше, точнее, чаще: чья авиация возьмет верх в небе над Украиной

Выход российской армии на оперативный простор требует от нее отличной работы воздушной разведки, грамотно организованной связи для координации взаимодействия различных родов войск, а также активной поддержки пехоты авиацией.
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