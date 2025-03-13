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Царьград

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Мирных из Суджи вывозят безостановочно. Выжило в оккупации 120 человек

Мирных из Суджи вывозят безостановочно. Выжило в оккупации 120 человек

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что из Суджи на сегодняшнее утро уже вывезено 120 мирных жителей, которые находились в гроде под оккупацией ВСУ.

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
А где 4800 мирных жителя, что с ними и кто ответит?
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1 д.
Traveller
Помнится, что парадный марш укробоевиков по Курской земле на многие десятки, если не сотни километров, прошёл за пару-тройку дней. Обратное &quot;выдавливание&quot; (словечко-то какое мерзкое) идёт уже 7 (СЕМЬ!!!) месяцев и конца не видно. Но кое-кто (не будем показывать пальцем) уже мямлит о &quot;временном перемирии&quot;. Мало было кроме курского ещё и харьковского, киевского и других бегств?
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1 д.
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