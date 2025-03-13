Мирных из Суджи вывозят безостановочно. Выжило в оккупации 120 человек

А где 4800 мирных жителя, что с ними и кто ответит?

Traveller

Помнится, что парадный марш укробоевиков по Курской земле на многие десятки, если не сотни километров, прошёл за пару-тройку дней. Обратное "выдавливание" (словечко-то какое мерзкое) идёт уже 7 (СЕМЬ!!!) месяцев и конца не видно. Но кое-кто (не будем показывать пальцем) уже мямлит о "временном перемирии". Мало было кроме курского ещё и харьковского, киевского и других бегств?