Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ – Axios

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что эти удары провоцируют рост мировых цен на дизельное топливо, пишет в воскресенье, 20 сентября 2026 года, портал Axios.
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