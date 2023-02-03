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Мичков об удалениях в матче с «Витязем»: «Это было неправильно, хочу перед всеми извиниться. Это урок для меня, плохой опыт – тоже опыт»

Матвей Мичков извинился за свои удаления в матче с «Витязем».  «Сочи» проиграл подмосковному клубу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (1:5).

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