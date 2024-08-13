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Девушку-волонтёра Олимпиады нашли убитой в Париже после церемонии закрытия

Девушку-волонтёра Олимпиады нашли убитой в Париже после церемонии закрытия

Задержан главный подозреваемый — возлюбленный убитой.Девушка-волонтёр, которая работала на Олимпийских играх 2024 года, была найдена мёртвой спустя несколько дней после церемонии закрытия Игр.

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