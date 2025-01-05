Кристиан Ботгрос – о своей матери, Адриане Окишану: "Я восхищаюсь её талантом и душой"

Адриана Окишану и её сын Кристиан, от брака со скрипачом Корнелиу Ботгросом, поделились в телевизионной программе красивыми воспоминаниями из своего прошлого, а также рассказали о том, как изменилась их связь за эти годы.
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