Крах политики Байдена в Афганистане лишил США доверия партнеров в Европе

Бессмысленное отступление армии США из Афганистана создает трудности для международного сообщества. Вашингтон не смог договориться о выезде со своими партнерами, за чем последовала беспорядочная эвакуация, передает американская газета 19FortyFive.
Бессмысленное отступление армии США из Афганистана создает трудности для международного сообщества. Вашингтон не смог договориться о выезде со своими партнерами, за чем последовала беспорядочная эвакуация, передает американская газета 19FortyFive.
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