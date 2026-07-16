В Рязани юрлицо оштрафовали на 500 тысяч рублей за коррупцию

По информации правоохранителей, в период с сентября 2019 года по февраль 2022 года глава коммерческой фирмы, занимающейся поставкой метизной продукции, передал специалисту по закупкам промышленного предприятия деньги.
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