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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани юрлицо оштрафовали на 500 тысяч рублей за коррупцию

В Рязани юрлицо оштрафовали на 500 тысяч рублей за коррупцию

По информации правоохранителей, в период с сентября 2019 года по февраль 2022 года глава коммерческой фирмы, занимающейся поставкой метизной продукции, передал специалисту по закупкам промышленного предприятия деньги.

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