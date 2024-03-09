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Китай

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Состоялась 7-я встреча комиссий по делимитации государственной границы и пограничной безопасности Армении и Азербайджана

Ереван, 7 марта /Синьхуа/ -- На армяно-азербайджанской границе в четверг под председательством вице-премьеров Армении Мгера Григоряна и Азербайджана Шаина Мустафаева прошла 7-я встреча комиссий по делимитации государственной границы и пограничной безопасности двух стран.

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