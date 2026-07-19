Prada и другие люксовые бренды планируют вернуться в РФ, заявил президент GIM

Новость о том, что Prada «мечтает» вернуться в Россию, облетела ленты информагентств. Президент ассоциации итальянских предпринимателей GIM Unimpresa Витторио Торрембини прямо заявил: бренд, как и многие другие, тоскует по «большому и перспективному рынку».
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