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Мировое обозрение

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Prada и другие люксовые бренды планируют вернуться в РФ, заявил президент GIM

Новость о том, что Prada «мечтает» вернуться в Россию, облетела ленты информагентств. Президент ассоциации итальянских предпринимателей GIM Unimpresa Витторио Торрембини прямо заявил: бренд, как и многие другие, тоскует по «большому и перспективному рынку».

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