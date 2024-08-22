Обязательная маркировка сельскохозяйственных животных с 1 сентября 2024 года

С 1 сентября 2024 года вступят в силу поправки в законодательство "О ветеринарии", обязывающие все фермерские хозяйства, включая личные подсобные хозяйства, маркировать своих сельскохозяйственных животных и регистрировать их в специальной электронной системе.
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