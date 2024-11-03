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Загитова об отношениях: «Много факторов должно сойтись. Хочется чувствовать поддержку, чтобы быть за своим любимым как за каменной стеной»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию дала интервью журналу Hello. – Вам 22. Тот возраст, когда многие ваши сверстницы задумываются о семье… – Ой, это сложный вопрос.

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