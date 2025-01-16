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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубок Содружества. Спринт. Смольский стартует 4-м, Латыпов – 6-м, Халили – 7-м, Серохвостов – 18-м, Бабиков – 20-м, Логинов – 23-м

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25 4-й этап Демино Спринт, мужчины Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

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