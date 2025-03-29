Суд отправил в СИЗО сбежавшего замгендиректора завода «Телта» Высокова

Мосгорсуд отправил в СИЗО сбежавшего из-под домашнего ареста замгендиректора по производству и сбыту пермского завода «Телта» Алексея Высокова, обвиняемого в хищении у Минобороны РФ 33 миллионов рублей, следует из базы суда.
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