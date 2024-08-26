Утонувшего парня разыскивают спасатели в Актау

Трагедия произошла вчера около 17.40 в районе пляжа “Солдатский”. Во время ныряния с катамарана за пределами границы заплыва оборудованного места для купания (от берега 300-400 метров, глубина 3-4 метров) утонул А.
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