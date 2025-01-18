Лукашенко помиловал еще 23 осужденных, совершивших экстремистские преступления

Global Look Press/Kremlin Pool/via Global Look Press Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 23 человека, которых осудили за преступления экстремистской направленности, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.
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