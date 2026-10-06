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Нобелевскую премию по физике присудили ученому из США за обсерваторию на Южном полюсе

Нобелевскую премию по физике присудили ученому из США за обсерваторию на Южном полюсе

Нобелевскую премию по физике присудили американскому ученому Фрэнсису Хальцену за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube на Южном полюсе и «открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения», сообщил Нобелевский комитет.

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