Нобелевскую премию по физике присудили ученому из США за обсерваторию на Южном полюсе

Нобелевскую премию по физике присудили американскому ученому Фрэнсису Хальцену за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube на Южном полюсе и «открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения», сообщил Нобелевский комитет.
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