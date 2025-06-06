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ВСУ атаковали здание суда во время нахождения там российского губернатора

ВСУ атаковали здание суда во время нахождения там российского губернатора

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во второй раз атаковали здание Октябрьского районного суда в Белгороде в то время, когда губернатор Вячеслав Гладков осматривал последствия первой атаки.

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