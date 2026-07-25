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МОСИНФОРМ

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Молодежный парламент Москвы приглашает на профориентационный форум 1 августа

Молодежный парламент Москвы приглашает на профориентационный форум 1 августа

1 августа Молодежный парламент Москвы организует форум «Медиарейс: карта профессий». Гостей мероприятия ждут встречи с представителями ведущих вузов, экспертами из разных сфер, а также мастер-классы и тренинги.

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