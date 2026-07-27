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Для чего Токио представляет приветственный кивок Лаврова как «переговоры»?

Для чего Токио представляет приветственный кивок Лаврова как «переговоры»?

Характеризуя сложившиеся после начала специальной военной операции против киевского неонацистского режима российско-японские отношения, Президент РФ Владимир Путин выражал искреннее недоумение политикой Токио, обрушившего на нашу страну различного рода санкции.

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