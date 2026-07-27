Характеризуя сложившиеся после начала специальной военной операции против киевского неонацистского режима российско-японские отношения, Президент РФ Владимир Путин выражал искреннее недоумение политикой Токио, обрушившего на нашу страну различного рода санкции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии