На Среднем Урале мать погибшей артистки получит от «Молочной благодати» миллион рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря, ФедералПресс. Свердловский суд обязал крупного уральского производителя молочной продукции выплатить женщине моральную компенсацию за гибель дочери в ДТП с участием большегруза компании.
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