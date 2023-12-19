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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

На Среднем Урале мать погибшей артистки получит от «Молочной благодати» миллион рублей

На Среднем Урале мать погибшей артистки получит от «Молочной благодати» миллион рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря, ФедералПресс. Свердловский суд обязал крупного уральского производителя молочной продукции выплатить женщине моральную компенсацию за гибель дочери в ДТП с участием большегруза компании.

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