Ушедшему недавно в отставку многозвездному генералу и начальнику объединенных штабов США Марку Милли принадлежат слова о том, что у Америки столько хороших проектов гиперзвуковых ракет, что её врагам даже не снилось.
Очередной провал гегемона: США насмешили Путина в попытке догнать русских
Комментарии
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Игорь Прийма
Пиндосы --- трепачи, коих свет не видывал ! Достаточно посмотреть на поединки ММА, как они выёживаются перед боем и как, спрятав зенки паскудные, уходят с манежа аки обосранные... Так и с гиперзвуком --- апломба дохера, а результат --- прос---ные миллиарды и позорно-нулевой результат...😂
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6 час.
Михаил Гринжук
даже в 27 не будет у пиндосов никаких супер гиперзвуковых ракет.Разве что чужие разработки спиздят.Мозгов то у них нет.Все что они создали это за счет мозгов ученых из других стран.Они же тупые с уровнем интелекта еле до 50 дотягивают. Даже свои ракеты и шатлы создавали по разработкам и чертежам нациста Фон Брауна
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5 час.
Владимир Крепкий
Ну вообще не в теме,знаете что сейчас среди молодежи считается круто,как бы все нормально но если узнают что муж рус тогда можно начинать...
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22 мин.
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