Очередной провал гегемона: США насмешили Путина в попытке догнать русских

Игорь Прийма Пиндосы --- трепачи, коих свет не видывал ! Достаточно посмотреть на поединки ММА, как они выёживаются перед боем и как, спрятав зенки паскудные, уходят с манежа аки обосранные... Так и с гиперзвуком --- апломба дохера, а результат --- прос---ные миллиарды и позорно-нулевой результат...😂

Михаил Гринжук даже в 27 не будет у пиндосов никаких супер гиперзвуковых ракет.Разве что чужие разработки спиздят.Мозгов то у них нет.Все что они создали это за счет мозгов ученых из других стран.Они же тупые с уровнем интелекта еле до 50 дотягивают. Даже свои ракеты и шатлы создавали по разработкам и чертежам нациста Фон Брауна