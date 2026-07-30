The Age: Telegram будет оправдываться за видео с терактами в суде Австралии

Австралийский регулятор в сфере кибербезопасности eSafety Commissioner подал иск в Федеральный суд против мессенджера Telegram, обвинив платформу в сохранении видео с массовыми расстрелами в открытом доступе на протяжении нескольких недель после жалоб пользователей.
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