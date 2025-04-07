216 украинских дронов перехвачены в Донецке: подробности операции ФСБ

В ДНР предотвращены свыше 200 атак украинских дронов на мирное население и инфраструктуру. Система "Купол Донбасса" ФСБ России успешно перехватила 216 БПЛА в Донецке и Макеевке, предотвращая ущерб и жертвы среди гражданских.