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Царьград

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216 украинских дронов перехвачены в Донецке: подробности операции ФСБ

216 украинских дронов перехвачены в Донецке: подробности операции ФСБ

В ДНР предотвращены свыше 200 атак украинских дронов на мирное население и инфраструктуру. Система "Купол Донбасса" ФСБ России успешно перехватила 216 БПЛА в Донецке и Макеевке, предотвращая ущерб и жертвы среди гражданских.

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