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Снукерист.ру

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Мехта и Кенна завоевали золото в снукере на Чемпионате Содружества по бильярдному спорту

Мехта и Кенна завоевали золото в снукере на Чемпионате Содружества по бильярдному спорту

Адитья Мехта и Ребекка Кенна стали чемпионами Игр Содружества по бильярду 2026 в Ахмедабаде, Индия, сообщает totallysnookered Адитья Мехта (фото: totallysnookered)Адитья Мехта и Ребекка Кенна завоевали золотые медали в дисциплине «снукер» на Чемпионате Содружества по бильярду 2026, проходившего в Ахмедабаде (Индия) на арене Veer Savarkar Sports Complex.

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