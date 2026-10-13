Мехта и Кенна завоевали золото в снукере на Чемпионате Содружества по бильярдному спорту

Адитья Мехта и Ребекка Кенна стали чемпионами Игр Содружества по бильярду 2026 в Ахмедабаде, Индия, сообщает totallysnookered Адитья Мехта (фото: totallysnookered)Адитья Мехта и Ребекка Кенна завоевали золотые медали в дисциплине «снукер» на Чемпионате Содружества по бильярду 2026, проходившего в Ахмедабаде (Индия) на арене Veer Savarkar Sports Complex.