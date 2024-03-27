«Спартак» выиграл четвертый матч в серии плей-офф КХЛ с «Металлургом»

Хоккеисты московского ХК «Спартак» 26 марта победили на своем льду магнитогорский клуб «Металлург» в четвертом матче серии 1/4 плей‑офф Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубка Гагарина и сравняли счет в противостоянии — 2:2.
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