Переноса на год введения европейской системы торговли квотами на выбросы ETS2 добилась Польша на саммите Евросоюза, заявил премьер-министр Дональд Туск 16 октября, сообщает Business Insider Polska.
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