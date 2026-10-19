“Это был цирк” - так на старости лет назовут свою жизнь оставшиеся в живых трое сестер Дион. Все казалось чудом с момента их рождения: появились на свет семимесячными с общим весом 6 кг, но выжили, и это стало их проклятием на всю жизнь: их забрали у родителей, сделав туристическим достоянием Онтарио и собственностью королевства до 18 лет.
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