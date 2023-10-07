Армия Израиля объявила о готовности к войне и нанесла удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о готовности к войне, реагируя на ракетные обстрелы. «Израильскую территорию широко обстреливали ракетами из Газы, и террористы проникли на израильскую территорию через различные пункты въезда», — отмечено в заявлении армии в Telegram, цитирует «Интерфакс».
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