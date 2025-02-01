Вселенная Dragon Age не мертва, это просто от нее так пахнет — бывший сценарист Biow...

Вселенная Dragon Age не мертва, это просто от нее так пахнет — бывший сценарист Bioware успокоил фанатовОжидания от Dragon Age: The Veilguard были на высоте, особенно после долгого перерыва в десять лет, но игра оказалась одной из самых разочаровывающих новинок прошлого года.
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