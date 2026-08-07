Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Россиян не проведешь!". К Плющенко, который хочет кормиться в «деградирующей» России, а жить в солнечном Баку - есть вопросы.

"Россиян не проведешь!". К Плющенко, который хочет кормиться в «деградирующей» России, а жить в солнечном Баку - есть вопросы.

Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская 2 августа провели благотворительный день «Пройди путь чемпиона» для детей из многодетных семей.

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Катерина
Правильно  сказал   Дегтярёв:  НАДО  ДУМАТЬ,  ЧТО  ГОВОРИШЬ...
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