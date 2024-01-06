Уникальную онлайн-карту топонимов создали карельские ученые

Ученые КарНЦ РАН создали онлайн-карту топонимов Карелии и соседних регионов. Сотрудники Института языка, литературы и истории (ИЯЛИ) КарНЦ РАН и Института прикладных математических исследований КарНЦ РАН завершают работу над сайтом «ТопКар – Топонимия Карелии».
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