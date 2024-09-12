Германия и Япония в 1939 году пытались за счет друг друга начать войну с СССР

ФСБ к 85-летию завершения боев на Халкин-Голе (15 сентября 1939 года было подписано соглашение о прекращении военных действий между СССР, Монголией и Японией) впервые опубликовала архивный документ, свидетельствующий о том, что Япония и Германия пытались в 1939 году за счет друг друга начать войну против СССР.