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Германия и Япония в 1939 году пытались за счет друг друга начать войну с СССР

Германия и Япония в 1939 году пытались за счет друг друга начать войну с СССР

ФСБ к 85-летию завершения боев на Халкин-Голе (15 сентября 1939 года было подписано соглашение о прекращении военных действий между СССР, Монголией и Японией) впервые опубликовала архивный документ, свидетельствующий о том, что Япония и Германия пытались в 1939 году за счет друг друга начать войну против СССР.

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