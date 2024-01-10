Российский боксёр Ковалёв в феврале проведёт первый поединок с мая 2022 года

Российский боксёр Сергей Ковалёв проведёт свой следующий поединок со шведом Робином Сафарой. Как сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер в социальных сетях, поединок в первом тяжёлом весе пройдёт 17 февраля в рамках турнира в Эр-Рияде.